POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2023

Altena/Hagen (ots) - Die Hagener Polizei sucht weiterhin Hinweise im Fall einer im Jahr 1997 in Altena getöteten Frau, deren Identität nach wie vor ungeklärt ist. Höchstwahrscheinlich war der Vater der Täter oder zumindest an der Tat beteiligt. Das Bundeskriminalamt hat den Fall bereits Anfang Mai in die ...

mehr