Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nächtliche Spazierfahrt mit Folgen

Nöda (ots)

Am Samstag wollte ein Familienvater eine Unfallflucht an seinem geparkten Auto anzeigen. Als die Polizisten das Auto ansahen, stellten sie fest, dass sich Fassadenputz an den Unfallspuren befand. Ebenso war ein Sommerreifen und 3 Winterreifen angebaut. Das machte den Familienvater ebenso stuzig, weshalb er seinen 18-jährigen Sohn danach befragte. Dieser räumte sofort ein, den Autoschlüssel aus der Jacke des Vaters genommen und in der Nacht zum Donnerstag eine Fahrt mit dessen Auto unternommen zu haben. Dabei stieß er gegen eine Bordsteinkante, weshalb ein Reifen kaputt ging. Der 18-jährige wechselte den Reifen in der Hoffnung, dass es dem Vater nicht auffällt. Als er anschließend nach Hause fuhr, kollidierte der 18-jährige mit einer Fassasde, wodurch der Schaden am Fahrzeug des Vaters entstand. Da er noch keinen Führerschein besitzt, wird unter anderem wegen Fahren ohne Führerschein gegen ihn strafrechtlich ermittelt. Die Unfallflucht ist somit anders als erwartet aufgeklärt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell