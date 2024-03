Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 09.03.2024

Aalen (ots)

Aalen: Leicht verletzt nach Vorfahrtsmissachtung

Am Freitagabend, gegen 17:45 Uhr, wollte ein 70-jähriger Audi-Fahrer aus der Oberen Wöhrstraße in die Obere Bahnstraße abbiegen und übersah hierbei den von links, auf der durch Verkehrszeichen bevorrechtigten Oberen Bahnstraße heranfahrenden, 20-jährigen VW-Fahrer. Bei der Kollision wurde der VW-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Neresheim-Ohmenheim: Von Fahrbahn abgekommen und leicht verletzt

Am Freitagnachmittag, gegen 13:36 Uhr, befuhr eine 20-jährige KIA-Fahrerin die B 466 vom "Schweindorfer Kreuz" kommend in Richtung Neresheim-Ohmenheim. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie vor Ohmenheim nach rechts von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt. Sie kam zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Neresheim-Elchingen: Einbruch in Bäckerei

Im Zeitraum von Freitagabend, 19:30 Uhr, bis Samstagfrüh, 01:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in Neresheim-Elchingen ein und erbeuteten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Neresheim (Tel. 07326 919001) zu melden.

Ellwangen: Beim Überholen Unfall verursacht

Am Freitagnachmittag, gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Mazda-Fahrer die Kreisstraße von Neunheim in Richtung Haisterhofen. Als ein vor ihm fahrender Fahrzeuglenker zum Überholen ausscherte, wollte der 62-jähriger es ihm gleichtun und setzte ebenfalls zum Überholen an. Hierbei übersah er den hinter sich heranfahrenden 66-jährigen Mercedes-Fahrer, der sich bereits auf der Gegenspur zum Überholvorgang befand. Um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zur vermeiden, lenkte der Mazda-Fahrer wieder nach rechts auf seine Spur. Der Mercedes-Fahrer lenkte seinerseits nach links und streifte hierbei die Leitplanke der Gegenfahrbahn. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Verletzt wurde bei dem Überholvorgang niemand.

Ellwangen: Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr, musste eine 35-jährige DACIA-Fahrerin in der Haller Straße, wegen einer roten Ampel anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 32-jähriger Hyundai-Fahrer zu spät und fuhr auf den DACIA auf. Durch den Aufprall wurde die 35-jährige DACIA-Fahrerin leicht verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Neuler: Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Am Freitagabend, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 21-jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße von Neuler-Ebnat in Richtung Kreuzung Neuler/ Ramsenstrut. Zeitgleich fuhr ein 60-jähriger Ford-Fahrer aus Richtung Neuler kommend an die Kreuzung heran. Der 21-jährige VW-Fahrer übersah den auf der Vorfahrtsstraße heranfahrenden 60-jährigen und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge in dessen Verlauf die 59-jähriger Beifahrerin des Ford-Fahrers leicht verletzt wurde und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kam. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert die Vorfahrt missachtet

Ein Gesamtsachschaden von etwa 13.000 Euro entstand am 08.03.2024, gegen 12:30 Uhr, in Schwäbisch Gmünd, als der 70-jährige Fahrer eines Nissan Navara von einem Feldweg auf die Kreisstraße in Richtung Hussenhofen einbog. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der dort fahrenden 37-jährigen Lenkerin eines Ford Fiestas und es kam in der Einmündung zur Kollision. Die Ford-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte durch die Polizeibeamten bei dem 70-jährigen Nissan Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Der Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

