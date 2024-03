Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 09.03.2024

Aalen (ots)

Kaisersbach: Tödlicher Verkehrsunfall

Ein 28-jähriger VW-Fahrer befuhr am Samstagmorgen gegen 01:30 Uhr die Landstraße 1120 vom Ebniseekreisel in Richtung Murrhardt. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei zog sich der VW-Fahrer tödliche Verletzungen zu. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung des stark beschädigten Pkw´s bis 04:30 Uhr komplett gesperrt. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr Murrhardt war mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Kirchberg an der Murr: Heckenbrand

Aus bislang unbekannter Ursache geriet in den frühen Morgenstunden am 09.03.2024 in der Marienburger Straße eine Hecke in Brand. Die örtliche Feuerwehr konnte mit 13 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Es entstand ein geringer Sachschaden.

Murrhardt: Pkw mutwillig beschädigt

Am Donnerstag, den 07.03.2024 wurde ein geparkter Ford Focus in der Bahnhofstraße zwischen 08:00 und 17:00 Uhr durch Unbekannte mutwillig zerkratzt. Es entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 4.500 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Freitagabend, den 08.03.2024 wurde gegen 20:30 Uhr auf einem Kundenparkplatz in der Göppinger Straße ein geparkter Renault Clio von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Renault entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet telefonisch um Zeugenhinweise unter 07181 2040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell