Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus - Kripo sucht Zeugen

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Ermittlungen zum Einbruch in ein Einfamilienhaus hat seit gestern (25.09.2023) die Altenburger Polizei aufgenommen. Demnach verschafften sich die Täter im Zeitraum vom 24.09.2023 - 25.09.2023 gewaltsam Zugang zum Inneren des Hauses im Kirschweg und verursachten dabei Sachschaden. In der Folge wurden mehrere Räumlichkeiten durchwühlt. Unerkannt gelang den Einbrechern schließlich die Flucht. Die 72-jährige Hauseigentümerin war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine abschließenden Auskünfte zum möglichen Beutegut gegeben werden. Die Kripo in Altenburg hat die Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zum Einbruchsgeschehen (Bezugsnummer 0251647/2023) geben können. (Tel. 0365 / 8234-1465) (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell