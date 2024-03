Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 10.03.2024, Landkreis Schwäbisch Hall

Aalen (ots)

Schrozberg: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:15 Uhr fuhr ein 33 -jähriger Seat-Fahrer die L1001 von Blaufelden in Richtung Schrozberg. Am Ortsbeginn von Schrozberg übersah er aufgrund Alkoholeinfluss den dortigen Kreisverkehr und überfuhr diesen komplett. Dabei kollidierte er mit zwei Verkehrsschildern und verlor dabei sein Kennzeichenschild. Im Anschluss entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und setzte seine Fahrt in Richtung Niederstetten fort. Am Ortseingang von Oberstetten (Landkreis Tauberbischofsheim) ließ er seinen unfallbeschädigten Pkw Seat auf der Straße stehend zurück. Der Unfallverursacher wurde an seiner Wohnanschrift durch eine Polizeistreife festgestellt und er musste neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

