Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 10.03.2024, Ostalbkreis

Aalen (ots)

Lorch-Waldhausen: Unfall mit zwei leichtverletzten Mitfahrern

Am Samstagmittag gegen 11:30 Uhr wollte ein 19 -jähriger Ford-Fahrer mit seinem PKW aus dem Parkplatz vom Baggersee Waldhausen nach links in die Schorndorfer Straße einfahren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Pkw eines 44 -jährigen VW-Fahrers. Dieser versuchte noch nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen, konnte eine Kollision aber nicht mehr verhindern. Durch die Kollision wurden zwei jugendliche Mitfahrer im Alter von 14- und 16 Jahren im Fahrzeug des Geschädigten leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Essingen: Fahrradfahrer von Pkw angefahren

Am Samstagmittag gegen 14:10 Uhr wollte ein 31 -jähriger Autofahrer mit seinem PKW-Mini aus dem Schwegelhof nach links auf den Gemeindeverbindungsweg in Richtung Essingen einfahren. Hierbei übersah er eine Gruppe Fahrradfahrer, welche von Essingen in Richtung Hermannsfeld fuhren und stieß mit einem 63 -jährigen Fahrradfahrer aus der Gruppe zusammen. Der Radfahrer, welcher keinen Fahrradhelm trug, stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro.

Aalen-Ellwangen: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss verursacht

In der Samstagnacht gegen 23:45 Uhr beschädigte ein 21 -jähriger BMW-Fahrer in der Innenstadt Aalen, Östlicher Stadtgraben, beim Ausparken einen geparkten PKW Mercedes-Benz und ein Schaufenster. Hierbei verursachte er einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinwirkung stand und auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte er den Autoschlüssel von seinem Mitbewohner ohne dessen Wissen an sich genommen und den BMW unbefugt in Gebrauch genommen. Der 21 -jährige musste eine Blutprobe abgeben und der Fahrzeugschlüssel wurde an den Eigentümer ausgehändigt.

Am Sonntagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde durch eine Zeugin gemeldet, dass ein weißer BMW in der Bergstraße alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und anschließend geflüchtet ist. Der PKW wurde durch eine Polizeistreife im Rahmen der Fahndung in der Daimlerstraße festgestellt und angehalten. Dabei wurde festgestellt, des der 21 -Jährige erneut mit dem BMW seines Mitbewohners unbefugt in Ellwangen unterwegs war. Er musste erneut eine Blutprobe abgeben. Wie er erneut in Besitz des Fahrzeugschlüssels gelangt ist muss noch ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell