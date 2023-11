Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auto Diebstahl

Augsburg (ots)

Friedberg - Bei einer Routineverkehrskontrolle auf der Autobahn A8 stellten die Beamten fest, dass das kontrollierte Fahrzeug offenbar entwendet wurde. Am Mittwoch (22.11.23) gegen 21.15 Uhr wurde auf der A8 auf Höhe der AS Friedberg ein Auto mit ausländischer Zulassung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der vom 36-jährigem Fahrzeugführer ausgehändigte Fahrzeugschein und die angebrachten Kennzeichen Totalfälschungen sind. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Pkw vor kurzem in München gestohlen wurde. Dem Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige unter anderem wegen Diebstahls und Urkundenfälschung. Der Pkw wurde natürlich sichergestellt.

