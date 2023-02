Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Eingeschlagene Seitenscheibe am Pkw in Weyerbusch

Weyerbusch (ots)

In der Nacht auf den Mittwoch, den 15.02.2023 wurde die Polizei gegen 01:30 Uhr über eine eingeschlagene Scheibe an einem Pkw in 57635 Weyerbusch in Kenntnis gesetzt. Ein Bewohner, welcher sich auf dem Weg zu seiner Arbeit befand, bemerkte den Schaden an dem Pkw und informierte die Polizei. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass die Seitenscheibe an dem, am Straßenrand stehenden Fahrzeug vermutlich mit einem geeigneten Gegenstand eingeschlagen und das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen abgesucht wurde. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, welche gegen 01:00 Uhr in der Kölner Straße gesehen wurden.

