Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstand - Am gestrigen Donnerstag (23.11.2023) gegen 11.30 Uhr meldete telefonisch ein 51-jähriger Zeuge der Polizei eine Körperverletzung am Haltestellendreieck Königsplatz. Der Zeuge konnte einen Streit zwischen zwei Männer beobachten. Einer der beiden schubste letztlich seinen Kontrahenten auf die Gleise und trat mit den Füßen nach ihm. Die herbeigerufene Streife konnte nur noch einen 31-jährigen Tatverdächtigen am Tatort antreffen. Der Geschädigte war inzwischen mit der Straßenbahn davongefahren. Der Geschädigte soll sich bitte mit der Polizeiinspektion Mitte, Tel. 0821-323-2110, in Verbindung setzen. Auch weitere Zeugen des Vorfalls mögen sich unter dieser Nummer melden.

