Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zwei Frauen von Unbekanntem angegangen

Augsburg (ots)

Dillingen an der Donau - In Dillingen kam es seit Sonntag zu zwei Übergriffen gegenüber Joggerinnen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Am Sonntag (19.11.2023) war eine 33-Jährige vom Georg-Schmidt-Ring kommend im Oblatenweg in Richtung Wasserwacht unterwegs. Gegen 13.15 Uhr wurde die Frau dort von einem bislang unbekannten Täter gepackt. Offenbar auf Grund der Gegenwehr der Frau ließ der Mann von ihr ab und flüchtete. Am gestrigen Donnerstag (23.11.2023) war eine 46-Jährige im Wald Inselwörth in Richtung Staudamm unterwegs. Gegen 14.15 Uhr wurde auch diese Frau von einem bislang unbekannten Täter gepackt. Als die Frau zu Boden ging, versuchte der Unbekannte ihre Hose herunterzuziehen. Auf Grund der Gegenwehr der Frau sowie eines hinzukommenden Passanten ergriff der Unbekannte die Flucht. Der Unbekannte wird von Beteiligten wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 165-170cm groß, ca. 20-30 Jahre alt, südländisches oder arabisches Aussehen, kräftige Statur, dunkle Haare, bekleidet mit einer dunklen Jacke sowie dunkler Hose. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen nach Bekanntwerden der beiden Vorfälle umgehend aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist es denkbar, dass bei den beiden Fällen jeweils der gleiche Täter beteiligt war. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die eine auffällige Person im Bereich der beiden genannten Tatörtlichkeiten beobachtet haben, sich unter Tel. 09071/560 zu melden. Für die Ermittler sind dabei die beiden Tattage am vergangenen Sonntag und Donnerstag relevant, aber auch Beobachtungen an anderen Tagen im betreffenden Bereich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell