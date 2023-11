Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg

B17/zwischen AS Königsbrunn Nord und AS Inningen/ FR Donauwörth - Am Mittwoch (22.08.2023) ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der unbekannte Fahrer ist flüchtig. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin fuhr gegen 22.00 Uhr mit ihrem Ford auf der B17, als sie einen deutlich langsam fahrenden und unbeleuchteten Pkw vor sich wahrnahm. Aufgrund der Dunkelheit erkannte die 33-Jährige den unbeleuchteten Pkw erst sehr spät und musste ausweichen. Der Pkw der 33-Jährigen schleuderte deshalb gegen eine Mittelleitplanke. Der unbekannte Pkw fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Unfallflucht gegen den unbekannten Pkw-Fahrer. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-1910 an die Autobahnpolizeiinspektion Gersthofen zu wenden.

