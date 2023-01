Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Kurt-Schuhmacher-Straße: Einbruch in Büro - Zeugenaufruf

Weinheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelang es einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern über ein ehemaliges Kinderhaus in der Kurt-Schuhmacher-Straße, in einen Innenhof zu gelangen. Von diesem Innenhof aus begab sich der oder die Täter in einen angrenzenden Wohnkomplex, und hebelten gewaltsam ein im Erdgeschoss gelegenes Fenster auf, begibt sich in ein Büro und durchwühlt diverse Möbel. Hierbei werden diverse Gegenstände entwendet. Der Gesamtdiebstahlschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Weinheim, welches die Ermittlungen aufgenommen hat, sucht nach Zeugen, welche Angaben zur Tat oder den bislang unbekannten Tätern machen können, unter Tel.: 06201 10030.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell