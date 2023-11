Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geschwindigkeitsverstoß

Augsburg (ots)

B17/ zwischen Eichleitnerstraße und Messegelände/ FR Landsberg - Bereits am Samstag (11.11.2023) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg eine Geschwindigkeitsmessung durch. Ein Fahranfänger aus dem nördlichen Landkreis Augsburg war viel zu schnell unterwegs. Gegen 00.30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den Fahranfänger, als er mit über 110 km/h in den mit 70 km/h beschränkten Bereich in die Messstelle fuhr. Aufgrund der Gesamtumstände und da sich die Messstelle noch innerhalb geschlossener Ortschaften befand, wird bei dem Fahranfänger von einer vorsätzlichen Begehung ausgegangen. In diesen Fällen wird das Bußgeld deshalb per se verdoppelt. Den Fahranfänger erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 800 Euro, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei Flensburg, sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Darüber hinaus ordnet die Fahrerlaubnisbehörde in der Regel eine Verlängerung der Probezeit mit einem Besuch eines kostenpflichtigen Aufbauseminars an.

