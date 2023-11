Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Mobiltelefon geraubt - Kripo ermittelt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, gegen 00.40 Uhr, war ein 22-jähriger Mann aus Essen auf der Buschstraße in Kaldenkirchen unterwegs, als er zunächst von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Mann zog dann aber ein Messer und bedrohte den 22-Jährigen, anschließend ließ er sich das Mobiltelefon und das Portemonnaie geben. Mit der Beute flüchtete der Unbekannte in Richtung TSV-Gelände. Zuvor hatte der 22-Jährige den Täter in Höhe des Akazienweges in Begleitung von zwei weiteren Männern gesehen, die sich an der Tat aber nicht beteiligt hatten. Der Täter ist ca. 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur. Er trug eine dunkle Jacke und einen dunkeln Kapuzenpullover. Das Kriminalkommissariat West ermittelt und fragt: wer hat die drei Männer beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Über die 02162-377-0 erreichen Sie die Kriminalpolizei. /wg (1118)

