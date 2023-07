Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Fahndung mit Fotos nach sexueller Belästigung

Recklinghausen (ots)

Am 19.03.2023 wurde eine 13-jährige Dorsterin von einem Unbekannten an den Armen festgehalten. Außerdem hatte der Mann verscuht sie zu küssen und zu umarmen. Zeugen griffen ein und konnten die Handlung unterbinden. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.15 Uhr vor einem Kiosk an der Klosterstraße. Nun sucht die Polizei öffentlich und mit Foto nach einem Verdächtigen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/110970

Hinweise nimmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

