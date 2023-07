Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Wer kennt die Männer - Fahndung mit Foto

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Zur Tatzeit drangen vier unbekannte Täter in den Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in Oer-Erkenschwick ein. Hier entwendeten sie, unter Anwendung von körperlicher Gewalt, unter anderem das Mobiltelefon des Geschädigten. Zwei der vier unbekannten Täter versuchten noch am selben Tag das geraubte Mobiltelefon in einem Handygeschäft in Recklinghausen-Süd zu verkaufen. Weitere Informationen und Fotos der beiden Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/110968

Wer kann Angaben zu den abgelichteten Personen machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell