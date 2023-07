POL-RE: Bottrop: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Dorsten Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, lösten unbekannte Täter den Alarm einer Parfümerie auf der Lippestraße aus. Bei Eintreffen der Polizei vor Ort war die Eingangstür stark beschädigt, die Täter hatten Parfüm aus einer Auslage in der Nähe der Eingangstür mitgenommen. Die Fluchtrichtung der Diebe ist unbekannt. Haltern am See In der Nacht zu Samstag brachen unbekannte Täter ...

mehr