Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Bedrohung mit Schusswaffe - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in Dülken an der Viersener Straße mehrere Menschen bedroht. Dabei hat er eine Schusswaffe benutzt, bei der es sich nach aktuellem Ermittlungsstand möglicherweise um eine Schreckschusspistole handelte.

Gegen 17.30 Uhr war die Polizei von Zeugen alarmiert worden. Auf einem Bereich des Parkplatzes war ein 49-jähriger Viersener mit einer Pistole bedroht worden.

In einem anderen Bereich des Parkplatzes bedrohte der Mann ein Paar, 25 und 22 Jahre alt, aus Viersen. Dem 25-Jährigen hielt er dabei die Pistole an die Schläfe. Danach flüchtete der Mann vom Parkplatz in unbekannte Richtung.

Bei einer sofort ausgelösten Suche konnten die eingesetzten Beamten den Tatverdächtigen zunächst nicht antreffen.

Kurz darauf schlug und trat ein Mann, auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen zutraf, gegen eine Eingangstür an der Viersener Straße. Trotz intensiver Fahndung konnte der Mann nicht angetroffen werden.

Zwei Stunden später allerdings meldeten Zeugen, dass ein Mann auf der Dülkener Straße in Viersen Mülltonnen umtrete. Auch hier passte die Beschreibung. Auf der Goetersstraße konnten die Einsatzkräfte den Mann, einen 43-Jährigen aus Viersen, stellen. Eine Pistole hatte er nicht mehr dabei. Eine gezielte Suche entlang des vermutlichen Fußwegs von Dülken nach Viersen führe nicht zum Auffinden der Waffe. Im Anschluss wurde der Mann durch das Ordnungsamt in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht auch weitere Zeugen - Hinweise auf weitere Geschädigte oder den Verbleib der Waffe bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (1117)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell