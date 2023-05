Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mit abgebrochener Glasflasche; Aggressiver Fahrgast verletzt Reisenden in S-Bahn

Hannover (ots)

Wennigsen. Ein aggressiver Fahrgast (23) aus Barsinghausen drehte am Samstag in den frühen Morgenstunden in einer S-Bahn durch. Auf der Fahrt von Hannover nach Haste ging der afghanische Staatsangehörige gegen halb 6 rauchend durch den Zug. Am Haltepunkt Wennigsen stellte er sich dann in den Türbereich, so dass die S-Bahn nicht weiterfahren konnte. Auch eine Aufforderung über die Lautsprecher des Zuges, den Türbereich zu verlassen, ignorierte der Mann. Der Zugbegleiter (31) und ein Fahrgast (41) sprachen den Mann daraufhin an. Dieser reagierte umgehend aggressiv, zerschlug eine Glasflasche und stach auf den 41-Jährigen ein, der hierbei zwei leichte Stichverletzungen am Kopf erlitt.

Zeugen informierten die Landes- und Bundespolizei, die den Täter vor Ort stellen und festnehmen konnten. Ein Atemalkoholtest ergab einen beachtlichen Wert von 1,95 Promille. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme des Täters an. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Der verletzte Fahrgast musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Dort stellte sich glücklicherweise heraus, dass die Stichverletzungen oberflächlich waren. Er konnte das Krankenhaus danach wieder verlassen.

