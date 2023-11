POL-PPRP: Gaspistole auf Spielplatz gefunden

Speyer (ots) - Unbekannte kletterten am Donnerstag (23.11.2023) über eine Mauer auf einen Balkon im Bereich Im Hafenbecken in Speyer und gelangten somit in eine Wohnung. Aus der Wohnung wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: ...

