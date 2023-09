LPI-G: Graffiti-Sprayer festgestellt

Greiz (ots) - Greiz: Am Sonntag (24.09.2023), gegen 00:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenspiegel von zwei Pkw, die in der Gotthold-Roth-Straße geparkt waren. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, unter der Bezugsnummer 0250133/2023, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

