Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - E-Bikes in der Südweststadt gestohlen

Pforzheim (ots)

Zwei, an einem Geländer in der Rennfeldstraße angeschlossene, E-Bikes sind am Freitag zwischen 19:30 Uhr und 23:40 Uhr durch bislang Unbekannten entwendet worden.

Es handelt sich um ein schwarz/rotes E-Bike der Marke Scott, Model SCO Bike Strike eRide 920, sowie um ein grau/rotes E-Bike der Marke KTM, Model Macina Action 29. Die E-Bikes haben einen Gesamtwert von etwa 7.000 Euro.

Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 07231/186-3311 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

