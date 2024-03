Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand in Asylunterkunft, Auseinandersetzung in einer Bar, Diebstähle aus PKW

Aalen (ots)

Schrozberg: Brand in einer Asylunterkunft

Vermutlich weil ein bislang unbekannter eine noch brennende Zigarette in einem Restmüllbehälter im ersten Obergeschoss des Gebäudes entsorgte, fing der Abfall in dem Eimer Feuer. Dieses breitete sich auf die Wand und die Decke über. Der Brand konnte durch die Feuerwehr, welche mit sechs Fahrzeugen und 30 Wehrleuten im Einsatz war, vollständig gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Auseinandersetzung in einer Bar

Am Freitagabend gegen 23:30 Uhr kam es in einer Bar zu Streitigkeiten, weil sich eine Person über den Lärm aus der Bar in der Marktstraße beschwerte. Infolge dieses Streits kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einem 42-Jährigen. Der 42-jährige Mann wurde hierbei leicht verletzt. Ein 52-jähriger Mann kam mit einem Schlagstock hinzu und verletzte damit einen 37-Jährigen und einen 40-Jährigen leicht. Ebenfalls wurden mehrere Weingläser und ein Blumenkübel beschädigt. Der 52-Jährige hatte sich beim Eintreffen der Polizei wieder beruhigt, der 20-Jährige wurde durch die Beamten in Gewahrsam genommen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Ilshofen: Diebstahl aus Pkw

Zwischen Donnerstagnachmittag 16 Uhr und Freitagmorgen 05:30 Uhr entwendete ein Dieb einen Rucksack, einen Geldbeutel und verschiedene Scheckkarten, sowie einen geringen Bargeldbetrag aus einem im Burggraben geparkten Hyundai. Der Polizeiposten Ilshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07904 940010 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Michelbach an der Bilz: Diebstahl aus Pkw

Ein Dieb entwendete zwischen Freitagabend 19:45 Uhr und Samstagvormittag 11 Uhr eine Bankkarte aus einem unverschlossen abgestellten Pkw Am Altenberg. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

