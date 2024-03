POL-VIE: Brüggen: Chlorgasunfall - drei Verletzte

Niederkrüchten (ots) - Zwischen dem frühen Sonntagabend und Montagmorgen ist an der Gartenstraße in Niederkrüchten ein Wohnmobil gestohlen worden. Das Fahrzeug war in einer Grundstückseifahrt geparkt. Dort hatte es der Eigentümer um 18 Uhr am Sonntagabend noch gesehen. Als er am Montag gegen 8.15 Uhr aus dem Haus kam, war das Wohnmobil verschwunden. Es handelt ...

