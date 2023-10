Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Parkhaus

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag durch Aufbrechen der Eingangstür in einen Privatbereich des Parkhauses in der Bahnhofstraße eingedrungen. Laut Videoüberwachung wird von mindestens drei Tätern ausgegangen. Entwendet wurden mehrere Werkzeuge. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell