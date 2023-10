Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Schifferstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag den 01.10.2023 auf Montag den 02.10.2023 kam es in der Selligstraße in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Rahmen des Verkehrsunfalls wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt. Das Schadensbild lässt auf einen Fahrradfahrer als Unfallverursacher schließen, welcher sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernt hat. Sollten sie Hinweise zu dem bislang unbekannten Verursacher haben wenden sie sich bitte telefonisch unter der 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

