POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots) - Am Sonntag kurz vor 20 Uhr befuhr ein 57-jähriger PKW-Fahrer die Paul-Egell-Straße und streifte aufgrund mangelnden Seitenabstands mit seiner linken Fahrzeugseite die linke Fahrzeugseite eines entgegenkommenden PKW. An beiden PKW entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 4.000 Euro. Der 57-Jährige flüchtete nach dem Unfall an seine etwa 300 Meter entfernte Wohnanschrift. Die 54-jährige ...

