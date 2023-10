Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Unter Drogeneinfluss und mit nicht versichertem E-Scooter unterwegs

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Montagmorgen, gegen 09:40 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Frankenthaler mit einem E-Scooter die Eisenbahnstraße in Frankenthal. Hier wurde von einer Streife festgestellt, dass an dem E-Scooter nicht, wie rechtlich vorgesehen, ein Versicherungskennzeichen angebracht war. In der darauffolgenden Verkehrskontrolle konnten bei dem 21-Jährigen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, ein erster Test verlief positiv auf Cannabis. Der Frankenthaler wurde daher mit zur Dienststelle genommen, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein E-Scooter wurde vorerst sichergestellt.

Neben den Kosten für die Entnahme einer Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 21-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500EUR sowie ein Fahrverbot zu. Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum eigentlichen Ordnungswidrigkeitenverfahren mehrfach die sogenannte medizinisch psychologische Untersuchung ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell