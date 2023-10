Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Lautstarke Streitigkeiten führen zu mehreren Strafanzeigen

Frankenthal (ots)

Die Frankenthaler Polizei wurde am 02.10.2023, gegen 14:00 Uhr, zu lautstarken Streitigkeiten vor einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten den 41-jährigen Beschuldigten und den 22-jährigen Geschädigten antreffen. Wie sich herausstellte, beleidigte der 41-Jährige den 22-Jährigen zuvor an der Kasse des Supermarkts. Durch die Filialleitung wurden die beiden Personen aus dem Laden gebeten, wo die Streitigkeiten fortgesetzt wurden. Bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei wurden in dem Rucksack des 41-Jährigen mehrere Bierflaschen aufgefunden, die dieser zuvor nicht bezahlt hatte. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Beleidigung und Ladendiebstahls aufgenommen.

