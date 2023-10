Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 20 Kfz-Kennzeichen abgerissen

Speyer (ots)

Ein amtsbekannter 49-jähriger Mann wurde am Dienstagmorgen um 05.21 Uhr durch einen Zeugen in der Industriestraße beobachtet, wie er Kfz-Kennzeichen in Kanalisationsschächte steckte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei gab er zu, die Kennzeichen an geparkten PKWs abgerissen zu haben. Bei der Absuche vor Ort wurden aktuell 20 geparkte PKWs festgestellt, bei denen Kennzeichen fehlen. Auch wurden bei einigen dieser PKWs Außenspiegel und Scheibenwischer abgerissen. Der geständige Täter stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Er wurde zwecks Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Er muss sich strafrechtlich für seine Tat verantworten. Geschädigte möchten sich bitte mit der Polizei Speyer unter 06232/1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen zwecks Abgleich, ob sie bereits als solche erfasst sind.

