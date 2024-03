Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Montag gegen 13.00 Uhr fuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Köln mit seinem Kleintransporter auf der L457 in Richtung Vorst. Aus noch ungeklärten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug geriet in auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Baum. Es rutschte die Böschung runter, überschlug sich und blieb in dem angrenzenden Feld liegen. Durch den Unfall wurde der 22-Jährige schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun zur genauen Unfallursache. Mögliche weitere Zeugen melden sich bitte über die 02162/377-0. /wg (275)

