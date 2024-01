POL-HAM: Hyundai bei Unfallflucht beschädigt

Hamm-Heessen (ots) - In der Nacht von Freitag, 5. Januar auf Samstag, 6. Januar zwischen 21 Uhr und Mitternacht, wurden an der Asternstraße durch unbekannte Täter mehrere Autos beschädigt. Bisher meldeten sich 10 Geschädigte, an deren Autos die Reifen zerstochen wurden. Es handelt sich dabei um Autos der Marken Ford, Opel, Skoda und VW. Hinweise auf verdächtige Personen an der genannten Straße nimmt die Polizei Hamm ...

mehr