Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Schwer verletzt wurde am frühen Freitagabend (5. Januar) ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall Im Kreuzungsbereich Werler Straße/Im Sutenkamp/Oberster Kamp. Der 31-Jährige wollte gegen 19.13 Uhr die Werler Straße in Höhe der dortigen Ampelanlage in Richtung stadtauswärts überqueren, als er vom Peugeot eines 30-Jährigen Werlers erfasst wurde. Dieser hatte die Werler Straße zuvor in Richtung Hilbeck befahren. Der in Hamm lebende junge Erwachsene wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, wo er stationär verblieb. Ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund unterstützte die Hammer Polizei am Einsatzort. Der entstandene Sachschaden an dem Peugeot 308 wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Er wurde sichergestellt. Die Werler Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.(es)

