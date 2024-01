Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kein Helm, kein Kennzeichen, kein Licht, aber mutmaßlich geklaut- 13- und 18-Jähriger flüchten mit Roller vor der Polizei

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 13-Jähriger und sein 18-jähriger Sozius sind am Donnerstag, 4. Januar, gegen 20.19 Uhr auf der Erlenfeldstraße vor einer Polizeikontrolle geflüchtet - der 13-Jährige konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Ein aufmerksamer Zeuge war auf die beiden polizeibekannten Hammer aufmerksam geworden, die mit einem Roller ohne Helm, ohne Licht und ohne Kennzeichen auf der Erlenfeldstraße unterwegs waren. Zu diesem Zeitpunkt soll der 18-Jährige noch den Roller gefahren haben. Nachdem er die beiden auf ihr Verhalten angesprochen und die Polizei alarmiert hatte, flüchteten sie.

Durch Einsatzkräfte der Polizei Hamm konnten die beiden in Höhe eines Supermarktes an der Erlenfeldstraße angetroffen werden: Der 13-Jährige saß nun am Steuer des Rollers und flüchtete mit seinem 18-jährigen Sozius. Anhaltezeichen missachtete der Rollerfahrer und flüchtete über den Parkplatz auf den Friedhof Hövel. Der Friedhof wurde daraufhin von den Beamten abgesucht und der herrenlose Roller auf dem Boden liegend festgestellt.

Eine anschließende Überprüfung ergab, dass dieser mutmaßlich zuvor entwendet worden war.

Der 18-Jährige konnte durch die Beamten noch wahrgenommen werden, flüchtete jedoch zu Fuß.

Der 13-Jährige konnte in der Folge an seiner Wohnadresse angetroffen werden. (ds)

