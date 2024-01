Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisierter Radfahrer missachtet Rotlicht: Unfall

Bremerhaven (ots)

Ein alkoholisierter Fahrradfahrer hat am Neujahrstag einen Unfall in Bremerhaven-Lehe verursacht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 60-jährige Radfahrer kurz nach 14.30 Uhr an der Kreuzung Stresemannstraße/Pferdebade die Straße gequert, obwohl die Ampel für ihn "rot" zeigte und der Autoverkehr "grün" hatte. Der 73-jährige Fahrer eines VW Golf konnte nicht rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Beide Beteiligte blieben unverletzt, an Pkw und Fahrrad entstanden Sachschäden. Im Zuge der Unfallaufnahme durch die Polizei Bremerhaven stellte sich heraus, dass der Radfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit, eine Blutentnahme war die Folge. Der 60-Jährige erhielt Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

