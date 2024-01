POL-Bremerhaven: 72 Einsätze für die Bremerhavener Polizei in der Silvesternacht

Bremerhaven (ots) - Unbekannte Täter haben sich in den vergangenen Tagen Zugang zu mehreren Schulen in Bremerhaven verschafft und hierbei Sachschäden verursacht. Ob und in welchem Umfang Stehlgut erlangt wurde, ist noch Teil der polizeilichen Ermittlungen. In der Nacht zu Donnerstag, 28. Dezember, wurde gegen 3.25 Uhr der Einbruchalarm an der Gaußschule 2 im ...

mehr