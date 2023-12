Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Drei Schulen werden Ziel von Einbrechern: Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben sich in den vergangenen Tagen Zugang zu mehreren Schulen in Bremerhaven verschafft und hierbei Sachschäden verursacht. Ob und in welchem Umfang Stehlgut erlangt wurde, ist noch Teil der polizeilichen Ermittlungen. In der Nacht zu Donnerstag, 28. Dezember, wurde gegen 3.25 Uhr der Einbruchalarm an der Gaußschule 2 im Ortsteil Eckernfeld ausgelöst. Mit mehreren Streifenwagen eilte die Polizei zu dem Gebäudekomplex und umstellte die Schule. Tatsächlich war eine der Türen geöffnet, und das Licht im Haus eingeschaltet. Ein Diensthundeführer der Polizei durchsuchte mit seinem vierbeinigen Kollegen das Gebäude, konnte aber keine Personen mehr feststellen. Bei der anschließenden Nachschau stellte sich heraus, dass der oder die Täter wohl durch ein zerstörtes Fenster eingedrungen waren. Mehrere Türen wurden geöffnet, Räume durchsucht und Schränke aufgebrochen. Die Ermittlungen laufen. Ebenfalls in der Nacht zu Donnerstag drangen unbekannte Täter in die Fichteschule an der Straße Heidacker in Bremerhaven-Wulsdorf ein. Die Tatzeit lag mutmaßlich zwischen 5 und 9 Uhr. Als der Hausmeister am Donnerstagvormittag einen Kontrollgang durchs Gebäude machte, stellte er die Einbruchschäden fest. Wahrscheinlich waren die Täter durch eine aufgehebelte Tür in die Schule gelangt und hatten hier Räume und Schränke nach Stehlgut durchsucht. Zur möglichen Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt nichts gesagt werden, die Ermittlungen dauern an. An der Industriestraße in Bremerhaven-Geestemünde stellte eine Lehrkraft am 28. Dezember gegen 10.30 Uhr fest, dass in ein dort befindliches Gebäude der Werkstattschule eingebrochen worden war. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf Heiligabend, 24. Dezember, 15 Uhr, bis zum Donnerstagvormittag. Der oder die Täter gelangten hier wohl durch eine aufgehebelte Tür in einen Vorraum des Schulgebäudes. Weitere Informationen zu Stehlgut oder Beschädigungen liegen noch nicht vor. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist unklar. Die Polizei hofft in allen drei Fällen auf Zeugenhinweise. Wer die Täter beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 zu melden.

