POL-Bremerhaven: Mehrere Keller in Geestemünde aufgebrochen

Bremerhaven (ots) - Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus kam es offenbar über die Weihnachtstage im Bremerhavener Ortsteil Königsheide. Die Polizei sucht Zeugen. Die Hauseigentümerin meldete am gestrigen Dienstagnachmittag, 26. Dezember, gegen 17.00 Uhr, dass bislang unbekannte Täter offenbar über die Terrasse in ihr Reihenhaus sowie in einen Schuppen in der Theodor-Stöterau-Straße eingebrochen waren. Die Einbrecher ...

