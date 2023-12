POL-Bremerhaven: Einbruch über die Weihnachtstage

Bremerhaven (ots) - Nicht mehr fahrbereit waren die beiden beteiligten Fahrzeuge eines Unfalls am Donnerstag, 21. Dezember, in Bremerhaven-Lehe. Die Insassen wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 68-jähriger mit seinem VW auf der Spadener in westlicher Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Langen Straße missachtete er dabei das Stoppschild und kollidierte mit einem ...

