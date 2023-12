Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte Täter stehlen Lenkrad und Armaturen aus Audi

Bremerhaven (ots)

Quasi unbrauchbar gemacht haben unbekannte Täter den Pkw eines Mannes aus Bremerhaven-Geestemünde in der vergangenen Nacht. Er hatte den Wagen am Mittwochabend um 22 Uhr unversehrt auf einem Parkplatz an der Kreuzung Paschstraße/Kreuzstraße abgestellt. Als der Fahrer am heutigen Donnerstag, 28. Dezember, gegen 8.45 Uhr zu seinem Audi Q7 kam, stellte er fest, dass die Fahrgastzelle aufgebrochen worden war. Und damit nicht genug: Der oder die Täter hatten sämtliche Armaturen, Monitore, Elektronikgegenstände, zwei an den Rücklehnen montierte Bildschirme und nicht zuletzt das komplette Lenkrad des SUV mitgehen lassen. Der Schaden wird auf eine fünfstellige Summe geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei unter 0471/953-3321 zu kontaktieren.

