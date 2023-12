Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bargeld und EC-Karten geraubt - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zwei unbekannte Täter haben in der Nacht zum heutigen Freitag, 29. Dezember, einen 35 Jahre alten Mann in Bremerhaven-Lehe angegriffen und ausgeraubt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sprachen die beiden Männer den 35-Jährigen gegen 4 Uhr auf einem Parkplatz an der Stormstraße, zwischen der Rickmersstraße und der Lessingstraße, an. Es entbrannte ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die beiden Unbekannten begannen an ihrem Gegenüber herumzuzerren. Einer der Täter schlug dabei dem Opfer auch mehrmals ins Gesicht. Die Auseinandersetzung verlagerte sich in Richtung Rickmersstraße. Hier konnte der 35-Jährige seine Verfolger schließlich abhängen. Er flüchtete sich - glücklicherweise unverletzt - in die Hafenstraße und alarmierte von hier aus die Polizei.

Kurz nach dem Eintreffen der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung stellte das Opfer dann fest, dass Bargeld sowie Zahlungskarten aus seiner Jackentasche fehlten.

Bei den Tätern soll es sich um zwei circa 1,70 bis 1,75 Meter große Männer handeln.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

