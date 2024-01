POL-HAM: Verkehrsbeeinträchtigungen wegen Landwirt-Protesten erwartet

Hamm-Rhynern (ots) - Schwer verletzt wurde am frühen Freitagabend (5. Januar) ein junger Mann bei einem Verkehrsunfall Im Kreuzungsbereich Werler Straße/Im Sutenkamp/Oberster Kamp. Der 31-Jährige wollte gegen 19.13 Uhr die Werler Straße in Höhe der dortigen Ampelanlage in Richtung stadtauswärts überqueren, als er vom Peugeot eines 30-Jährigen Werlers erfasst wurde. Dieser hatte die Werler Straße zuvor in Richtung ...

