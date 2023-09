POL-OH: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer auf der L3144 Rainrod-Eifa

Fulda (ots) - Unfall Fulda. Eine 37-jährige VW-Fahrerin und ein fünfjähriger Junge, welcher sich als Beifahrer in einem Mercedes-Sprinter befand - beide aus Fulda -, wurden bei einem Unfall am Donnerstag (28.09.) leicht verletzt. Gegen 17.15 Uhr wollte der 51-jährige Sprinter-Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen in der Heinrichstraße in Höhe der Hausnummer 16 in eine freie Parklücke auf dem parallel verlaufenden Parkstreifen zwischen zwei Fahrzeugen einparken. Als er ...

mehr