Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Blitzer beschädigt - Einbruch in Kindergarten

Fulda (ots)

Blitzer beschädigt

Fulda. Unbekannte beschädigten am Mittwochmorgen (29.09.), gegen 10.40 Uhr, einen Blitzer in der Niesiger Straße. Es entstanden rund 350 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kindergarten

Kalbach. In der Nacht zu Donnerstag (28.09.) wurde eine Kindertagesstätte in der Schloßstraße in Niederkalbach Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher hebelten an einem Fenster und verschafften sich so unberechtigten Zugang zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie die Kita und verursachten Gesamtsachschaden von circa 500 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell