LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Pkw BMW wollte am Samstag gegen 17:10 Uhr das Gelände der Tankstelle in Gelmeroda verlassen. Er fuhr er in den fließenden Verkehr ein, missachtete dabei die Vorfahrt eines VW UP und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sach- aber kein Personenschaden. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

