Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimar (ots)

Am 12.08.2023 gegen 15:10 Uhr befuhren drei Pkw die Jenaer-Straße in Richtung Lindenberg. Am Waldschlösschen fuhr der vorausfahrende Pkw-Fahrer auf die Parkfläche vor der Gaststätte um dort zu parken. Während des Rangierens geriet er mit der Fahrzeugfront wieder so weit auf die Fahrbahn, dass eine VW-Fahrerin eine Gefahrenbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoss zu verhindern. Der hinter dem VW fahrende Mercedes-Fahrer konnte aufgrund des nicht eingehaltenden Sicherheitsabstandes nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den bereits stehenden VW auf. Am VW und am Mercedes enstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell