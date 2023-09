Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Radfahrer durch umfallenden Baum verletzt

Petersberg. Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer aus Eichenzell wurde bei einem Unfall am Mittwoch (27.09.) leicht verletzt. Der 72-Jährige befuhr gegen 11.15 Uhr mit einer Gruppe von E-Bike-Fahrern den Radweg am Haunestausee entlang des westlichen Ufers. Etwa 200 Meter vor der "Zellmühle", in einem kleinen Waldstück, fanden zur Unfallzeit nach aktuellen Erkenntnissen Baumfällarbeiten statt. Als ein Baum fiel, berührte dieser einen weiteren Baum, dessen Äste trafen einen dritten, augenscheinlich morschen Baum, welcher in der Folge auf den Radweg fiel. Der Waldbesitzer versuchte noch die Fahrradfahrergruppe zu warnen, dennoch berührte der stürzende Baum den 72-Jährigen an dessen Schulter, wodurch der Mann stürzte. Außerdem entstand geringer Sachschaden.

Unfall

Fulda. Bei einem Unfall am Mittwoch (27.09.) erlitt ein 70-jähriger Leichtkraftrad-Fahrer aus Petersberg leichte Verletzungen. Er befuhr gegen kurz nach 13 Uhr die Magdeburger Straße aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Petersberg und passierte hierbei den Kreisel in der Magdeburger Straße. Im Kreisel kam es dann aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer 84-jährigen Opel-Fahrerin, welche den Zieherser Weg in Fahrtrichtung Leipziger Straße befuhr. Der Rollerfahrer kam hierdurch zu Fall und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 1.300 Euro.

Zusammenstoß

Fulda. Ein 58-jähriger BMW-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (27.09.) leicht verletzt. Eine 36-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 13.30 Uhr die Friedrich-Stengel-Straße in Richtung Gallasiniring und wollte nach aktuellem Kenntnisstand im Kreuzungsbereich nach rechts in den Gallasiniring einbiegen. Um kein dort geparktes Fahrzeug zu touchieren, wich die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn aus. Dort kam es dann aus noch unklaren Gründen zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden BMW, dessen Fahrer anschließend mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht wurde. Bei dem Unfall entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Künzell. Ein blauer Ford Focus wurde in der Zeit vom Montag, (25.09.), 18.30 Uhr bis Mittwoch (27.09.), 14.35 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Ford war zur Tatzeit in der Florastraße in Höhe der Hausnummer 28 a ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der unbekannte Fahrzeugführer streifte den Ford vermutlich beim Vorbeifahren und beschädigte dessen gesamte linke Seite. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Am Dienstag (26.09.) wurde ein grauer Mitsubishi Outlander von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Mitsubishi war in der Zeit von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der Steubenallee in Höhe der Hausnummer 6 in einer Parkbucht ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher touchierte den Pkw auf der linken Seite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall im Vorbeifahren

Rotenburg. Am Mittwoch (27.09.), gegen 11.20 Uhr, befuhr ein Rotenburger mit seinem Pkw die Straße "Grüner Weg" aus Richtung der Straße "Borngasse" kommend in Richtung der Straße "An der Stadtmauer". Ein 22-jähriger Fußgänger aus Rotenburg und eine Zeugin liefen zeitgleich mit ihrem Hund auf dem linken Gehweg. In Höhe der Einmündung des Bornwiesenwegs trat der Fußgänger nach momentanen Erkenntnissen auf die Fahrbahn, um einen hilfsbedürftigen Mann zu unterstützen. Der von hinten herannahende Pkw-Fahrer betätigte die Hupe und fuhr an dem Fußgänger vorbei. Als der 22-Jährige die Hupe wahrnahm und sich umdrehte, stieß er mit der linken Hand gegen linken Außenspiegel des Fahrzeugs. Der Fahrer hielt daraufhin zunächst an, setzte sein Fahrt jedoch schließlich fort. Durch die hinzugezogene Polizeistreife wurde der Verursacher an seiner Halteranschrift ermittelt. Der 22-Jährige wurde leichtverletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

