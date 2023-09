Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: B 27 - Steinwurf auf Pkw von der Brücke Hohenlohestraße - Zeugenaufruf

Fulda (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (28.09.2023) wurde bei Fulda-Edelzell, von der Brücke in der Hohenlohestraße, gegen 00.35 Uhr gezielt ein Stein von einer derzeit unbekannten männlichen Person auf die Windschutzscheibe eines auf der B 27 fahrenden Pkw geworfen und beschädigt. Ein Ehepaar befuhr mit ihrem schwarzen Pkw Audi A5 die Bundesstraße 27 von Künzell in Richtung Fulda-Bronnzell. Laut Aussage des Fahrers sah er bereits aus 200 Metern Entfernung eine dunkel gekleidete Person auf der Brücke stehen. Als diese ihren rechten Arm zu einer Wurfbewegung anhob, leitete der Fahrer sofort eine Gefahrenbremsung ein. Trotzdem wurde im Bereich des Fahrers die Windschutzscheibe von dem Stein getroffen und durchschlagen. Die Insassen des Pkw's wurden glücklicherweise verfehlt und blieben unverletzt. Der Fahrzeugführer hielt seinen Pkw an, stieg aus und sprach den Steinewerfer an. Dieser flüchtete sogleich in Richtung Fulda-Edelzell. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen konnte nicht zur Ergreifung des Steinewerfers führen. Den Stein hatte die Person wohl von der dort befindlichen Baustelle entnommen. Es handelte sich hierbei um einen etwa 180 Gramm schweren Schotterstein. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell