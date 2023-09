Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden sorgt für Fahrbahnsperrung auf der BAB 7 - zwei Verletzte

Fulda (ots)

Am Mittwoch (27.09.2023) kam es gegen 20.50 Uhr auf der BAB 7 in Richtung Kassel, zwischen der Anschlussstelle Hünfeld/Schlitz und der Anschlussstelle Niederaula, zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 27-jähriger Mann und seine 21-jährige Ehefrau aus Ratingen mit seinem Pkw die BAB 7 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Kassel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Auflieger eines aufgrund einer Reifenpanne auf dem Standstreifen befindlichen Sattelzuges. Von dort wurde die der Pkw zunächst auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand abgewiesen und schleuderte anschließend gegen die Betongleitschutzwand am linken Fahrbahnrand. Ein unmittelbar nachfolgender 37-jähriger Kradfahrer aus Kaufungen konnte sein Krad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem stehenden Fahrzeug des Unfallverursachers. Fahrer und Mitfahrerin des Pkw wurden durch das Unfallgeschehen verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Kradfahrer und Sattelzugfahrer blieben unverletzt. Neben einer Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg waren drei Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) im Einsatz. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen an der Unfallstelle war die BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel für etwa 1,5 Stunden gesperrt. Der nachfolgende Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 21.500 Euro geschätzt.

Ein Problem stellte wiederholt die Bildung einer Rettungsgasse dar. Aufgrund der fehlenden Rettungsgasse wurden die Maßnahmen der Einsatz- und Rettungskräfte erschwert.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell